Эштон Кутчер даст показания по делу Голливудского Потрошителя

Актер Эштон Кутчер может выступить свидетелем по делу Голливудского Потрошителя — предполагаемого серийного убийцы Майкла Гарджуло, который, в том числе, 18 лет назад убил его возлюбленную. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Как отмечается, судебный процесс займет около 6 месяцев. Кутчера могут вызвать для дачи показаний.

Одной из жертв Майкла Гарджуло была 22-летняя студентка Эшли Эллерин, модель и звезда «Шоу 70-х», с которой в начале 2000-х встречался ее коллега по сериалу Эштон Кутчер. Девушка была жестоко убита — ее зарезали в своем доме 2001 году. Убийцу арестовали только в 2008-м.

Трагедия случилась в ночь вручения премии «Грэмми»: после окончания церемонии Кутчер заехал за своей девушкой к ней домой, чтобы забрать ее на вечеринку. Он добрался до Эллерин примерно в десять вечера, но она не открыла дверь.

Подробнее о Голливудском Потрошителе и личной трагедии актера читайте в материале «Газеты.Ru».