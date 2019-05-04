Семен Слепаков ответил критикам своего стиха про Ленина

Российский сценарист, комедийный актер и автор песен Семен Слепаков отреагировал на критику в свой адрес после появления в Сети его стихотворения о Владимире Ленине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, возмущение пользователей его удивило.

«Это явление можно охарактеризовать так: люди сейчас стали очень обидчивыми. Они просто сидят в засаде. Им не важен повод», — сказал Слепаков.

Он выразил уверенность в том, что авторы негативных комментариев никогда не задумывались о своем отношении к Ленину, а публикацию стихотворения они восприняли как повод высказаться.

Ранее Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова.