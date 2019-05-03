Шеф-редактор «Голоса» госпитализирован с инфарктом после победы дочери Алсу

Экстренно госпитализированный шеф-редактор шоу «Голос.Дети» Александр Подъяпольский попал в больницу с инфарктом, передает Super.ru. Об этом сообщила его жена радиоведущая Алена Бородина.

«Инфаркт. Это так страшно. Почти четыре года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера — Сашка», — заявила Бородина.

Отмечается, что Подъяпольский находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что Подъяпольский находится в тяжелом состоянии в одной из столичных больниц. Отмечается, что Ээто произошло после скандала с победой на шоу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.