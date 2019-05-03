О неожиданно выжившем герое «Игры престолов» рассказала звезда сериала

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Звезда «Игры престолов» Джон Брэдли-Уэст, играющий в сериале Сэмвелла Тарли, рассказал в шоу Эллен Дедженерес о том, как оценивал шансы своего персонажа на выживание.

По словам Брэдли-Уэста, он не ожидал, что Сэмвелл переживет кровавую бойню в третьей серии восьмого сезона «Игры престолов. «Я не думал, что и сам выживу. Всегда читал сценарии к новым эпизодам одним глазом, так нервничал», — цитирует артиста NME.

Актера смешила уверенность фанатов в том, что его герой, будучи положительным персонажем, не может умереть. «Боже, вы что, не смотрели этот сериал? Никогда не видели? Важные, любимые ничего не значат. Никто не неприкосновенен, никто не в безопасности в «Игре престолов», — поделился он.

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