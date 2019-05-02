Обама станет продюсером сериала про Трампа

Продюсерская компания Higher Ground Productions, которая принадлежит экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, анонсировала сериал по книге Майкла Льюиса «Пятый риск», передает Variety.

Книга посвящена событиям переходного периода между администрацией самого Обамы и президентством Дональда Трампа. Она является сборником интервью, которые были взяты у чиновников Белого дома.

«Мы создали Higher Ground, чтобы показать, как можно рассказывать истории. Касаясь вопросов расы и класса, демократии и гражданских прав, мы верим, что каждое из этих произведений будет не просто развлекать, но и просвещать, связывать и вдохновлять всех нас», — сказал Барак Обама.

Ранее сообщалось, что супруги Обама представили список проектов для Netflix. Также в список вошли биографический фильм о писателе Фредерике Дугласе, картина «Crip Camp», которая расскажет о движении за права инвалидов и сериал «Блум» о моде Нью-Йорке после Второй мировой войны.