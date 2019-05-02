Алсу сделает заявление о скандале с победой дочери на детском «Голосе»

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Российская певица Алсу (Алсу Абрамова) готовит заявление по поводу скандала с победой ее дочери Микеллы на шоу «Голос. Дети». Об этом сообщают «Актуальные новости» со ссылкой на пресс-секретаря певицы Нину Пономареву.

Пономарева рассказала, что певице «неприятна» травля Микеллы. При этом представитель не смогла назвать точную дату заявления Алсу о скандале, отметив, что артистка выступит, когда посчитает нужным.

Ранее сообщалось, что на защиту дочери Алсу после скандала на «Голосе» встала сестра Гуфа.