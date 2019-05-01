Опубликован трейлер третьего сезона «Рассказа служанки»

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В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

В двухминутном ролике показана главная героиня Оффред (Элизабет Мосс), которая смотрит в камеру и параллельно зрителям показываются отрывки событий, которые произойдут в третьем сезоне. Стоит отметить, что все действия разворачиваются в теократическом США будущего.

Уточняется, что трейлер был выпущен 1 мая во время предварительной презентации в Нью-Йорке.

Ранее Маргарет Этвуд рассказала, что вдохновило ее на продолжение «Рассказа служанки».