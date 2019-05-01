Жена Чухрая прояснила ситуацию с его госпитализацией

Жена режиссера Павла Чухрая Мария Зверева прояснила ситуацию с его госпитализацией, передает ТАСС.

По ее словам, Чухрай находится в больнице из-за аллергии.

«У Павла Григорьевича весенняя аллергия, он в кардиологии, потому что там просто лучше палата, никакой реанимации, ничего такого — с ним все в порядке. Ни о каком тяжелом состоянии речь не идет», — сказала Зверева.

Ранее Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации и попадании в реанимацию