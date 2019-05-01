Назван гонорар Ди Каприо и Питта за съемки в новом фильме Тарантино
Актеры Леонардо Ди Каприо и Бред Питт получили по $10 млн за съемки в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает The Variety.
По данным портала, коллега Ди Каприо и Питта по картине Марго Робби получила такой же гонорар за съемки в «Хищных птицах».
Как отмечается, актер Райан Рейнольдс заработал около $27 млн за съемке в «6 Underground» для Netflix.
Ранее сообщалось, что в сети появился первый трейлер «Однажды в Голливуде».