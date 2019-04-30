В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

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Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО «Авиаавтоматика» привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского «Голоса». Об этом пишет «Взгляд».

Согласно полученной информации, на заводе, который выпускает в том числе военную продукцию, к голосованию привлекли примерно 500 сотрудников. Они должны приехать на завод к 21.00 и отправить по 20 СМС за Абрамову в начале и конце передачи. Эти расходы им компенсировали.

«Процесс жестко контролировался», — рассказали пользователи соцсетей.

Уточняется, что за участие в голосовании сотрудникам также выплатили вознаграждение, которое, по разным данным, составляло от 1 до 3 тыс. руб.

Ранее обладатель прав на «Голос» обеспокоился скандалом с дочерью Алсу.