Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Скончалась в возрасте 70 лет заслуженная артистка России и режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская. Об этом сообщается на сайте театра.
Режиссер умерла 30 апреля. В театре не уточнили причину смерти Красноярской.
В Большом театре заявили, что скорбят по ушедшей из жизни Красноярской, кроме того, в учреждении выразили соболезнования семье режиссера.
Отмечается, что панихида запланирована на 4 мая. Она пройдет в атриуме Вспомогательного корпуса, а отпевание должно состояться в Храме Троицы Живоначальной в Троицком подворье.
В Большом театре она участвовала во всех постановках Бориса Покровского, а также Бориса Равенских, Георгия Ансимова и др. В 1980 году она получила должность режиссера в коллективе мимического ансамбля.