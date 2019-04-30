Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Скончалась в возрасте 70 лет заслуженная артистка России и режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская. Об этом сообщается на сайте театра.

Режиссер умерла 30 апреля. В театре не уточнили причину смерти Красноярской.

В Большом театре заявили, что скорбят по ушедшей из жизни Красноярской, кроме того, в учреждении выразили соболезнования семье режиссера.

Отмечается, что панихида запланирована на 4 мая. Она пройдет в атриуме Вспомогательного корпуса, а отпевание должно состояться в Храме Троицы Живоначальной в Троицком подворье.

В Большом театре она участвовала во всех постановках Бориса Покровского, а также Бориса Равенских, Георгия Ансимова и др. В 1980 году она получила должность режиссера в коллективе мимического ансамбля.