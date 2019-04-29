«Отряд самоубийц» пополнился новым злодеем

Американский режиссер Джеймс Ганн, уволенный за твиты про педофилию, снимет в новом «Отряде самоубийц» Давида Дастмалчяна, сыгравшего в «Человеке-муравье». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам источников, Дастмалчян уже заключил соглашение, предполагающее его участие в съемках. Ему достанется роль злодея Человека-в-горошек, также известного как мистер Полька-Дот.

Ранее сообщалось, что Идрис Эльба появится в сиквеле «Отряда самоубийц» как новый персонаж.