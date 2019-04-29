Хабенский возглавил жюри «Кинотавра»

Президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский рассказал, что жюри основного конкурса возглавит российский актер и режиссер Константин Хабенский, передает ТАСС.

Отмечается, что 30-ый кинофестиваль будет проходить с 9 по 16 июня в Сочи. Кроме Хабенского, в состав жюри войдут сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинешвили и актриса Анна Чиповская.

Ранее сообщалось, что российский фильм попал в программу Берлинского кинофестиваля.