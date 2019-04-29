Экспертов проверят на детекторе лжи после победы дочери Алсу на «Голосе»

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Гендиректор компании Group-IB, которая займется проверкой итогов голосования в шоу «Голос. Дети», Илья Сачков, заявил, что ответственных за нее экспертов проверят на полиграфе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Сачкова, к проверке будут привлечены 15 человек, вместо 5-7.

«Мы хотим, чтобы за каждым специалистом независимо проверял то, что он сделает, второй наш сотрудник», — пояснил Сачков.

Он добавил, что после окончания экспертизы сотрудники пройдут полиграфическое тестирование.

Ранее сообщалось, что рейтинг скандального финала «Голос. Дети» обрушился.