Экспертов проверят на детекторе лжи после победы дочери Алсу на «Голосе»
Гендиректор компании Group-IB, которая займется проверкой итогов голосования в шоу «Голос. Дети», Илья Сачков, заявил, что ответственных за нее экспертов проверят на полиграфе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам Сачкова, к проверке будут привлечены 15 человек, вместо 5-7.
«Мы хотим, чтобы за каждым специалистом независимо проверял то, что он сделает, второй наш сотрудник», — пояснил Сачков.
Он добавил, что после окончания экспертизы сотрудники пройдут полиграфическое тестирование.
Ранее сообщалось, что рейтинг скандального финала «Голос. Дети» обрушился.