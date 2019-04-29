«Игра престолов» оказалась похожа на русские народные сказки

Доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского госуниверситета Дарья Васильева рассказала, что автор «Игры престолов» Джордж Мартин использовал сказочные мотивы, присутствующие в фольклоре многих народов. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Васильевой, эту концепцию иллюстрируют Король Ночи и Джон Сноу.

«Все кощееподобные герои имеют особые отношения со смертью, они являются катализаторами хаоса, а победа героя над ними способствует восстановлению общества», — сказала Васильева.

Она добавила, что Джон Сноу похож на Иванушку-дурачка: ему тоже приходится уйти из дома, столкнуться с испытаниями и стать лидером.

Ранее был опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов».