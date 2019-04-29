Умер Барт Чилтон

Скончался в возрасте 58 лет американский журналист, который вел популярную финансово-аналитическую передачу Boom Bust на RT Барт Чилтон. Об этом сообщает CNBC.

По данным семьи, причиной смерти стали осложнения после рака поджелудочной железы.

Отмечается, что Чилтон писал для CNBC, Forbes на темы различные темы, от криптовалют до финансового регулирования.

Кроме того, Чилтон работал в комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC с 2007 по 2014 год. Он был назначен на должность экс-президентом Джорджем Бушем-младшим.