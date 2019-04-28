Понаровская недовольна, что ей присудили звание лишь в 66 лет

Певица Ирина Понаровская заявила, что считает позором то, что она получила звание Народного артиста в 2019 году в возрасте 66 лет. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

По словам певицы, она уже не рассчитывала на это звание. Понаровская призналась, что чувствует себя неловко из-за того, что ей дали звание не на пике ее популярности.

«Когда меня начали поздравлять, я сказала, что лучше бы они сделали это посмертно. Получить это звание в 66 лет… Это позор», — отметила Понаровская.

Ранее сообщалось, что Понаровскую пришлось защищать от хейтеров после смерти певицы Юлии Началовой.