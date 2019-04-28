Соведущей Зеленского в шоу «Магия» на НТВ будет Татьяна Лазарева

Шоу «Магия», которое скоро покажут на российском телевидении, будет вести вместе с победившим в украинских президентских выборах Владимиром Зеленским телеведущая Татьяна Лазарева. Об этом сообщает НТВ.

До этого стало известно, что шоу выйдет в эфир в начале мая. Оно было записано в 2011 году, однако в эфире появится в 2019 году. Подробности проекта пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.