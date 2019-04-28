Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ

На российском телевидении покажут шоу «Магия», которое ведет победивший в украинских президентских выборах Владимир Зеленский. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, шоу выйдет в эфир в начале мая.

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», — говорится в описании к проекту.

Отмечается, что шоу «Магия» с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году. Подробности проекта пока не раскрываются.

Ранее в штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.