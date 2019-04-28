Видео Пугачевой с финалистами «Голоса» без дочери Алсу появилось в Сети

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В Сети появилось видео встречи Аллы Пугачевой с проигравшими участниками шоу «Дети.Голос».

В субботу, 27 апреля, певица лично встретилась с детьми, которые уступили дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети».

Пользователи соцсетей упрекнули Пугачеву в попытках сделать себе пиар на детях. Так, пользователь твиттера Светлана полагает, что «Пугачева хайпанула на травле дочери Алсу». Другой пользователь по имени Виталий Карташов предложил певице усыновить проигравших дочери Алсу детей.

Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» произошел после того, как победителем конкурса была объявлена дочь популярной российской певицы Алсу. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что после недовольства зрителей была организована проверка.