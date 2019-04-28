Пугачева хайпанула на проигравших дочери Алсу на «Голосе» детях, считают в соцсетях

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Пользователи соцсетей упрекнули певицу Аллу Пугачеву в попытках сделать себе пиар на детях, уступивших дочери певицы Алсу в финале шоу «Голос.Дети». Об этом сообщает Ura.ru.

Так, пользователь твиттера Светлана полагает, что »Пугачева хайпанула на травле дочери Алсу». Другой пользователь по имени Виталий Карташов предложил певице усыновить проигравших дочери Алсу детей.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева в субботу, 27 апреля, лично встретилась с детьми, которые уступили дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети».

Позднее стало известно, что Пугачева подарила проигравшим дочери Алсу участникам «Голоса».

Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» произошел после того, как победителем конкурса была объявлена дочь популярной российской певицы Алсу. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что после недовольства зрителей была организована проверка.