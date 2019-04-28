Пугачева утешила золотыми кулонами проигравших участников шоу «Голос. Дети»

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Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева в субботу, 27 апреля, лично встретилась с ребятами, которые уступили дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в эстрадных кругах.

По его словам, Пугачева пригласила четверо детей в элитный ресторан на Рублевке, где сама она недавно отмечала юбилей. Во время встречи примадонна подарила ребятам по «Золотой звезде Аллы Пугачевой».

«Золотая звезда Аллы Пугачевой» — премия, учрежденная самой певицей. Награда представляет из себя золотой кулон в форме звезды и вручается как молодым, так и признанным исполнителям.

Ранее супруг Пугачевой, юморист и телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу.