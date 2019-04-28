В штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России

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В штабе победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского рассказали об отношении к российским артистам и фильмам. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам спикера команды Зеленского Дмитрия Разумкова, он хотел бы видеть советское кино на телевидении Украины.

Он добавил, что многие жители Украины выросли на этих фильмах, включая его.

«И было бы комфортнее, если бы мы могли их смотреть», — отметил Разумков.

При этом он уточнил, что не стал бы продвигать фильмы, которые повествуют о «доблести российской армии».

Также он подчеркнул, что в законодательство страны могут быть внесены изменения, которые изменят ситуацию с выступлениями на Украине российских артистов. На настоящий момент некоторым деятелям культуры из России запрещен въезд в страну.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.