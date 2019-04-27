«Насильно мил не будешь»: Лоза о победе дочери Алсу на «Голосе»

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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает News.ru.

«Ее попросту уничтожили собственные родители. Они не подумали, что на нее ополчатся собратья по цеху. Насильно мил не будешь, и дураков нет», — заявил Лоза.

По его словам, подобное испортит дочери Алсу дальнейшую карьеру.

Он также добавил, что из дочки певицы может выйти неплохой дизайнер или переводчик.

Ранее ведущая шоу «Голос. Дети» Аглая Шиловская прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой.