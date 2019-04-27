Раскрыт механизм победы дочери Алсу в финале «Голоса»

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Дочь Алсу Микеллы Абрамовой могла победить на шоу «Голос. Дети» за счет поддержки звезд российской эстрады. Об этом сообщает »Говорит Москва» со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, российские звезды якобы попросили своих поклонников проголосовать за дочку Алсу в финале конкурса.

Как отмечается, речь идет о фан-клубах Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Светланы Лободы.

При этом Первый канал «рассматривает» подобную версию.

Ранее сообщалось, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу.