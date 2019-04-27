Netflix внезапно закрыл сериал с Дрю Бэрримор

Netlix закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты», в котором исполнила Дрю Бэрримор. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, шоураннер сериала Виктор Фреско заявил, что вся команда была настроена на дальнейшую работу.

Как отмечается, официальная причина закрытия сериала пока неизвестна.

При этом Netlix поблагодарил команду сериала за работу над тремя сезонами проекта.

Ранее сообщалось, что создатель «Гравити Фолз» сделает для Netflix мультик для взрослых.