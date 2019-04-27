Дана Борисова высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе»

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Телеведущая Дана Борисова прокомментировала скандальные итоги шоу «Голос.Дети», победителем которого стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Об этом сообщает RT.

По ее словам, участие дочери Алсу в этом конкурсе изначально было неким вызовом.

«Можно было спрогнозировать такую ситуацию», — отметила Борисова.

Она добавила, что ее дочь тоже часто просится на конкурс, но эта ситуация стала для телеведущей уроком.

Дана Борисова при этом уточнила, что результаты «Голоса.Дети» могли поставить под сомнение не только из-за участия дочери Алсу.

Ранее сообщалось,что Яна Рудковская высказалась о травле дочери Алсу после «Голоса».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финала.