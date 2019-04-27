Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу

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Певица Диана Гурцкая прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на телешоу «Голос. Дети». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, формат конкурса «Голос. Дети» является неверным.

Она также добавила, что подобный «взрослый» конкурс может стать «настоящей драмой», а не «путевкой в жизнь».

При этом Гурцкая подчеркнула, что победительница конкурса дочка Алсу спела отлично.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе».