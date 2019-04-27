Фильм про победу дочери Алсу на «Голосе» снят с эфира Первого канала

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, фильм не вышел в эфир телеканала в назначенное время.

Уточняется, что по традиции фильм всегда показывали на следующий день после финала, однако в анонсированное время (10.15 мск) появился фильм про Матрону.

Телеканал не пояснил свое решение.

Накануне победительницей была признана дочь Алсу, но эту новость с гневом встретили пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что Первый канал подтвердил проверку итогов «Голоса», где победила дочь Алсу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финала.