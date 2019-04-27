Фильм про победу дочери Алсу на «Голосе» снят с эфира Первого канала
Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, фильм не вышел в эфир телеканала в назначенное время.
Уточняется, что по традиции фильм всегда показывали на следующий день после финала, однако в анонсированное время (10.15 мск) появился фильм про Матрону.
Телеканал не пояснил свое решение.
Накануне победительницей была признана дочь Алсу, но эту новость с гневом встретили пользователи соцсетей.
Ранее сообщалось, что Первый канал подтвердил проверку итогов «Голоса», где победила дочь Алсу.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финала.