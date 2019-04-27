Первый канал подтвердил проверку итогов «Голоса», где победила дочь Алсу, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телекомпании.

В пресс-службе рассказали, что телеканал провел проверку финала проекта «Голос. Дети». Выяснилось, что были «некоторые аномальности».

«Во время финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети» оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», - отметили на Первом канале.

Накануне победительницей была признана дочь Алсу, но эту новость с гневом встретили пользователи соцсетей.

Ранее Максим Галкин рассказал, кто вместо дочери Алсу должен был победить на «Голосе».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финала.