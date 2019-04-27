Кто на самом деле победил на «Голосе», дала понять Лобода

Певица Светлана Лобода, которая была наставницей на шоу «Голос. Дети», в ночь с 26 на 27 апреля разметила пост с фотографиями участников программы, который ее подписчики сочли руководством к действию. Запись сделана в инстаграме исполнительницы.

Среди размещенных Лободой фотографий нет победительницы конкурса, которой стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это.

«Светлана, вся страна ждала Ваш пост», — написала blizia28.

Ранее сообщалось, что после победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов. Многие пользователи назвали победу Абрамовой позором.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финала.