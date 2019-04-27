Позором назвали в Сети победу дочери Алсу на «Голосе»
Пользователи Сети отреагировали на победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети». Соответствующие комментарии появились в фейсбуке.
По мнению Олега Тимофеева, Абрамова не смогла попасть «ни в одну ноту». Wiera Ignatowa заметила, что после программы осталось «неприятное послевкусие», но выразила уверенность в том, что талант пробьется. Natalie Jarouk назвала итоги конкурса «позором».
«Если сказать, что я разочарована «Голос.Дети», то это ничего не сказать», — написала Вера Тютина.
Ранее сообщалось, что после победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов.