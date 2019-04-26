Дмитрий Быков заявил об отравлении

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Российский писатель и публицист Дмитрий Быков заявил в эфире «Эха Москвы», что он попал в реанимацию в результате отравления, передает «Интерфакс».

Быков подчеркнул, что он полностью уверен, что резкое ухудшение его состояния стало следствием отравления. При этом он уточнил, что врачи «пока не могут» найти причину отравления.

Писатель также добавил, что никогда не болел ни диабетом, ни гипертонией, а также не позволял себе «наркотических и алкогольных излишеств».

«Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок [сахара] и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание», — заключил Быков.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что причины ухудшения самочувствия Быкова пока выясняются.