«Первый канал» открестился от отказа приглашать гендиректора Blablacar из-за ее пола

Официальный представитель «Первого канала» Лариса Крымова объяснила отказ приглашать гендиректора сервиса BlaBlaCar в России Ирину Рейдер на программу «Доброе утро».

Крымова рассказала Forbes, что отказ связан с идеей сюжета.

Крымова рассказала, что в сюжете, в который приглашали Рейдер, два корреспондента – молодой человек и девушка. Они должны продемонстрировать «мужской и женский подход» к тому, как сэкономить на различных сервисах.

Ранее Рейдер написала в фейсбуке, что «Первый канал» пригласил ее в программу, но узнав, что она женщина, отменил приглашение.