Шляпа Ким Чен Ына восхитила Боярского

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский одобрил стиль прибывшего в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

24 апреля поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока. Для приезда в Россию глава КНДР выбрал с длинное пальто, костюм, шляпу и обувь темного цвета. «Мне кажется, он романтически настроен по отношению к нашей стране, потому что приехать именно в шляпе – возможность сделать потенциальный поклон более изысканным, нежели чем без головного убора», — цитирует Боярского РИА «Новости». По мнению Боярского, в приподнятии шляпы в знак приветствия есть особый шарм.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Ким Чен Ын могут закончить встречу ужином из северокорейских блюд.