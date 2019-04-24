«Бюджета Украины не хватит»: Соловьев уточнил слухи о зарплате в 67 млн рублей

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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о том, что получает зарплату в 67 млн за свою работу, сообщают «Вести.Ru».

В эфире программы «Кто против?» он ответил на шуточное предложение политолога Андрея Мишина выдвинуть его на пост премьер-министра Украины. По словам Соловьева, с такой зарплатой Киев не сможет оплатить его работу. » Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час!» — посмеялся Соловьев, посетовав, что этим слухам может кто-то поверить.

Владимир Соловьев добавил, что сплетню о многомиллионной зарплате запустил в сеть некий украинский блогер, после чего информация разошлась по СМИ.

Ранее Владимир Соловьев высказался о новом президенте Украины Владимире Зеленском.