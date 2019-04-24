Вышел трейлер «Вратаря галактики» с Евгением Мироновым в главной роли

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Вышел первый трейлер фантастического фильма «Вратарь галактики» Джаника Файзиева с Евгением Романцовым и Евгением Мироновым в главных ролях.

Авторы обещают, что фильм станет первым в отечественной кинематографии проектом с настолько высоким уровнем компьютерной графики. «Вратарь галактики» практически полностью снят в хромакейном павильоне, в нем более 50 цифровых персонажей.

«Разработка шла почти 3 года. Пока шла работа над сценарием мы нарисовали более 1000 разных эскизов», — делится Арман Яхин, генеральный продюсер компании MainRoadPost, отвечавшей за цифровую съемку фильма. По его словам, над российским фантастическим фильмов работали аниматоры картин «Человек-паук», «Трансформеры», «Как приручить дракона».

Сюжет фильма разворачивается в 2071 году. По сценарию, галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле, Москва стала тропиками, а Нью-Йорк замерз. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят межгалактические соревнования по космоболу, за которыми наблюдает весь мир. Финальный матч игры станет битвой за Землю с инопланетным злом.

Режиссер и продюсер Джаник Файзиев подчеркивает, что кино снималось и для детей, и для взрослых. «Наша цель – создать мощный аттракцион, в который зритель погрузится с головой и захочет стать частью этого яркого мира. «Вратарь галактики» — семейное приключенческое развлекательное кино. У нас не было задачи создать что-то sci-fi реалистичное, а скорее sci-fi-фэнтези с комедийными элементами», — рассказал он.

В российский прокат «Вратарь галактики» выйдет 17 октября 2019 года.