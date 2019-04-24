Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает «Страна.ua».

Данное заявление супруга экс-депутата сделала во вторник, 23 апреля, во время дачи показаний в Шевченковском райсуде Киева. По ее мнению, российские спецслужбы также непричастны к убийству.

Максакова утверждает, что причиной убийства ее супруга стал «квартирный вопрос», назвав заинтересованным в смерти Вороненкова его приятеля из России Дениса Панаитова. В его квартирев центре Киева супруги жили после переезда на Украину.

Ранее стало известно, что Мария Максакова отказалась от иска к новому мужу по поводу отмены продажи квартиры в Москве.