Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы

Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Соколова уточнила, что авария, в которую попала МакSим произошла за границей. Она отметила, что певица ехала по скользкой дороге и у нее на скорости пробило колесо.

«Видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр», — добавила Соколова.

Ранее представительница сообщила в соцсетях, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на московский рейс. Соколова также показала несколько фотографий, демонстрирующих травмы певицы.