Сергей Гармаш из-за болезни отменил творческую встречу
Народный артист России Сергей Гармаш был вынужден отменить творческую встречу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что встреча должна была состояться 23 апреля. В ней должны были принять участие сотрудники завода «Красное Сормово». Однако из-за плохого самочувствия артиста мероприятие было отменено.
По словам помощника Гармаша Олега Будрина, актер простыл во время съемок.
«А поскольку недавно было воспаление легких, то решили перестраховаться и отменить мероприятие в Нижнем Новгороде», — заявил Гармаш.
Он добавил, что актер приедет в Нижний Новгород после того, как поправится.
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