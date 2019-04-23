Сергей Гармаш из-за болезни отменил творческую встречу

Народный артист России Сергей Гармаш был вынужден отменить творческую встречу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что встреча должна была состояться 23 апреля. В ней должны были принять участие сотрудники завода «Красное Сормово». Однако из-за плохого самочувствия артиста мероприятие было отменено.

По словам помощника Гармаша Олега Будрина, актер простыл во время съемок.

«А поскольку недавно было воспаление легких, то решили перестраховаться и отменить мероприятие в Нижнем Новгороде», — заявил Гармаш.

Он добавил, что актер приедет в Нижний Новгород после того, как поправится.

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