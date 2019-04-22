НТВ запустит «Намедни» без Парфенова

На НТВ проинформировали о подготовке документального онлайн-сериала с рабочим названием «Намедни». Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

Отмечается, что сериал можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала, а также на его YouTube-канале и в мобильном приложении.

«В центре внимания каждого выпуска — одна неделя и ключевые события, происходившие именно в эти дни в разные годы, начиная с даты выхода в эфир телекомпании 10 октября 1993 года до наших дней», — говорится в сообщении.

По данным «Ведомостей», ведущий Леонид Парфенов, в прошлом участвовавший в создании программы с таким же названием, никак не связан с новым проектом.

Ранее сообщалась, что «Намедни» Леонида Парфенова вернется в онлайн-формате.