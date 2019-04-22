Лолита захотела «кусочек пирожка» от Зеленского
Певица Лолита Мелявская заявила в своем инстаграме, что многие российские артисты возлагают надежды на победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского.
Она отметила, что раньше российские артисты много гастролировали по Украине и выразила надежду, что с приходом ко власти Зеленского турне возобновятся.
«Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка», — сказала Мелявская.
Ранее Зеленский заявил, что украинским властям следует пересмотреть запрет на гастроли российских артистов.