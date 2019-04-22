Вышел трейлер третьей серии «Игры престолов»

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В Сети появился трейлер третьего эпизода восьмого сезона «Игры престолов». Видео размещено на канале сериала в YouTube.

Как отмечается, в эпизоде сериала, который выйдет на экраны 29 апреля, армия мертвецов во главе с Королем Ночи приблизится к Винтерфеллу. В конце трейлера Бриенна Тарт кричит: «Стоим до конца!».

Ранее сообщалось, что некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду 8 сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.