В Госдуме обиделись на «отвратительные» шутки Comedy Club и «Наша Russia»
Самый молодой член Госдумы, депутат от ЛДПР Василий Власов заявил, что шутки в юмористических передачах Comedy Club и «Наша Russia» являются «отвратительными». Мнением политика поинтересовалось агентство «Москва».
Власова возмутило, что на этих передачах «постоянно» шутят про депутатов.
«Во всем они [депутаты] виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров. Никто не шутит про губернаторов. Почему?» — задал вопрос депутат.
Он также спросил, почему на этих передачах не шутят про членов кабмина.
Ранее Власов предлагал запретить использование полиэтиленовых пакетов.