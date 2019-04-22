В Госдуме обиделись на «отвратительные» шутки Comedy Club и «Наша Russia»

Самый молодой член Госдумы, депутат от ЛДПР Василий Власов заявил, что шутки в юмористических передачах Comedy Club и «Наша Russia» являются «отвратительными». Мнением политика поинтересовалось агентство «Москва».

Власова возмутило, что на этих передачах «постоянно» шутят про депутатов.

«Во всем они [депутаты] виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров. Никто не шутит про губернаторов. Почему?» — задал вопрос депутат.

Он также спросил, почему на этих передачах не шутят про членов кабмина.

Ранее Власов предлагал запретить использование полиэтиленовых пакетов.