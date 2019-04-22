В КВН отреагировали на избрание Зеленского президентом Украины

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Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что «никто не знает, что такое» победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский. Комментарий у юмориста взял RT.

По мнению Гусмана, Зеленский 20 лет назад был другим человеком. Он отметил, что в настоящее время «всем известно», что Зеленский является «прекрасным актером и организатором».

«У него великолепные шоу. Ну а как президент — посмотрим годик-два», — сказал Гусман.

Юморист добавил, что Зеленский попал в «гигантскую элитарную ловушку».

Ранее ОБСЕ оценила выборы на Украине.