В КВН отреагировали на избрание Зеленского президентом Украины
Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман заявил, что «никто не знает, что такое» победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский. Комментарий у юмориста взял RT.
По мнению Гусмана, Зеленский 20 лет назад был другим человеком. Он отметил, что в настоящее время «всем известно», что Зеленский является «прекрасным актером и организатором».
«У него великолепные шоу. Ну а как президент — посмотрим годик-два», — сказал Гусман.
Юморист добавил, что Зеленский попал в «гигантскую элитарную ловушку».
Ранее ОБСЕ оценила выборы на Украине.