Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь

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Писатель Дмитрий Быков впервые после госпитализации и искусственной комы обратился в инстаграме к своим друзьям, коллегам и поклонникам.

Быков опубликовал фото, на котором широко улыбается, и отметил, что слухи о его плохом самочувствии сильно преувеличены. «Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее», — написал он.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция литератора в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о госпитализации Быкова. Врачи провели консилиум и решили перевезти находящегося в искусственной коме писателя в Москву.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Быков пришел в сознание.