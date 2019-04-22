Стала известна судьба украденной картины Левитана

О судьбе пропавшей из Третьяковской галереи картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщает агентство «Москва», 19 апреля картина под расписку была передана женщине, отдавшей произведение третьим лицам. «Несколько дней о местонахождении полотна не было известно, однако затем сотрудники галереи обнаружили холст на одном из аукционов в качестве лота. Эстимейт равен 1 руб., цена — 2,6 млн руб.», — пояснил собеседник агентства.

Местонахождение полотна уже установлено, оно вернется в галерею 22 апреля и будет ждать экспертизы на предмет повреждений. В МВД проводится проверка по факту исчезновения картины.

Ранее сообщалось, что картину украли у директора научной организации «Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М.Третьякова».