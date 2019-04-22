Представитель Успенской внес ясность в сообщения о госпитализации певицы

Представитель российской певицы Любви Успенской прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о госпитализации артистки, передает РИА «Новости».

По словам представителя, Успенская не была госпитализирована.

«Самочувствие хорошее, никакой госпитализации не было», — добавил представитель.

Также директор певицы объяснил, почему в прессе могла появиться такая информация. По словам представителя, артистка не поехала на один концерт.

«Чисто по техническим причинам не поехали на концерт», — добавил представитель.

Ранее сообщалось, что экстренно госпитализирована Любовь Успенская.