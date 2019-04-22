Представитель Успенской внес ясность в сообщения о госпитализации певицы
Представитель российской певицы Любви Успенской прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о госпитализации артистки, передает РИА «Новости».
По словам представителя, Успенская не была госпитализирована.
«Самочувствие хорошее, никакой госпитализации не было», — добавил представитель.
Также директор певицы объяснил, почему в прессе могла появиться такая информация. По словам представителя, артистка не поехала на один концерт.
«Чисто по техническим причинам не поехали на концерт», — добавил представитель.
Ранее сообщалось, что экстренно госпитализирована Любовь Успенская.