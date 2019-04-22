О биографии жены Зеленского рассказали СМИ

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Украинский телеканал ICTV рассказал о биографии жены кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елены.

По данным телеканала, Елена родилась в Кривом Роге в феврале 1978 года, с Зеленским она познакомилась во время учебы в университете. Владимир и Елена поженились в 2003 году после 8 лет отношений.

Как отмечается, жена Зеленского работает автором в юмористической студии «Квартал-95» и занимается бизнесом.

При этом изначально Елена выступала против желания Зеленского участвовать в выборах президента Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский сохраняет лидерство на выборах на Украине.