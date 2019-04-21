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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщила пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова, передает РБК.

«Пришел. Динамика положительная», — отметила Прусенкова.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция литератора в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о госпитализации Быкова. Врачи провели консилиум и решили перевезти его в Москву.

Ранее супруга литератора Ирина Лукьянова рассказала об улучшении состояния его здоровья.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь». мужа